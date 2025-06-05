В Генштабе ВСУ подтвердили удар по ракетным войскам РФ в Брянской области 1 5.06.2025, 12:26

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Стали известны первые результаты.

Сегодня, 5 июня, подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в Брянской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву», - отметили в Генштабе.

Однако благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью подверглись повреждениям.

«Результаты поражения уточняются», - сообщили в Генштабе.

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