«На конкурсах красоты я была инородным элементом» 5.06.2025, 12:45

Белоруска рассказала, во что инвестировать, чтобы не работать.

Как загадывать желания, пенсию в 32 и во что инвестировать, чтобы не работать, «Салідарнасці» рассказала модель и блогерка Евгения, переехавшая из Беларуси в Испанию.

— Евгения, когда-то вы руководили бизнесом, считали себя умной, а про красоту не думали. Но однажды купили красную помаду, решив откликаться на все авантюрные предложения жизни.

Уволились, участвовали в конкурсе красоты, посмотрели мир. Не исключали, что жизнь может круто измениться, и либо вернетесь в офис, либо окажетесь на необитаемом острове... Сегодня, как и многие вынужденные эмигранты, словно на нем и оказались.

— (смеется) Да, и я тогда не думала, что это будет так. Мечтай осторожнее!

Я неверующий человек, но однажды в 2021-м зашла в Красный костел, чтобы искренне пообщаться с собой. Стало понятно, что из Беларуси надо уносить ноги. Я была и наблюдателем, и в штабе Бабарико. Но до последнего ждала, что все закончится.

Тогда в костеле я попросила: «Вселенная, ну дай уже мне импульс к эмиграции». И через два часа уехала из Минска, почти сразу, как мне начали звонить друзья, сообщая что мною «заинтересовались»: «Женя, руки в ноги — и уезжай! Только никаких самолетов!»

Маршруткой через Москву я уехала в Киев, а оттуда в Одессу. Там я загадала новое желание. В Минске у меня остались две собаки, одна совсем старенькая, другая помоложе. И я хотела забрать хотя бы ее, но куда и как?

Снова пошла в костел и попросила: «Вселенная, сделай так, чтобы у меня был выбор, и я не пожалела, что ее забрала. Или что оставила ее в Минске». И через два дня моя собака умерла.

Но я продолжила желать. Друзья просили: «Только никаких желаний про друзей! Знаем мы как они у тебя исполняются! Не хотелось бы отправиться по твоему маршруту».

А я задаю Вселенной очередной вопрос: «Оставаться в Одессе или нет? Вселенная, дай мне знак».

И снова пишет друг: «Женя, что за фигня? Войска стоят на границе, война начинается! Что ты опять загадала?» Я только и смогла выдохнуть: «Это точно не я!»

«Желания стали исполняться правильно, как только я стала загадывать не процесс, а результат»

— А потом я сообразила, что загадывать надо правильно. В Одессе, когда было тяжело решать вопросы с квартирой и финансами, я подумала: «Боже, пошли мне мужчину, который бы обо мне заботился и поддерживал!»

И буквально на следующий день в компании друзей встречаю адмирала, миллионера, он говорит: «Знаешь, я жену не ищу, но ты мне очень понравилась, буду твоим Санта-Клаусом. Предлагаю тебе руку и кошелек. Но собаку выкидываем и еще будет вот так и так».

И я такая: «Вселенная, я же не такое загадывала!»

С тех пор в любое желание добавляю фразу «...а можно так, чтобы это было лучше для меня, чтобы я была счастлива...» И желания стали исполняться, как только я стала загадывать не процесс, а результат.

— Что было самым сложным за все время эмиграции?

— В первой эмиграции это была спонтанность. Я даже посуду не помыла дома. И все вещи в квартире разбирала с помощью подруги в Минске, по камере. Квартиру продавали уже без меня. Ты, вроде, ничего толком не планировал, а тебя просто выкидывает из страны на раз-два.

Я высадилась в Киеве, где не было даже знакомых. Вышла из маршрутки на заправке, купила симку, сижу и думаю: «Куда идти, что делать?»

Эмиграцию из Одессы в Испанию, через три года, я уже планировала. Главные сложности были связаны с собакой. Автобусы, как и лоукосты, не берут собак в перевозке. Только регулярные авиалинии, и сразу попадаешь на деньги.

Чтобы с собакой добраться поездом из Одессы до аэропорта, нужно выкупить все купе. Но в сезон дефицит билетов. В итоге мы с ней едем вдвоем в СВ. Я не решилась отдать собаку в багаж в переноске.

Поэтому мы прошли курс обучения, получили статус Service Dog, то есть служебной собаки. И он летел в Ryanair со мной в салоне. «Удовольствие» обошлось в полторы тысячи долларов. Золотой пес, да.

— Никто не сказал после начала войны, когда вы взяли собаку на улице в Одессе: «Женя, не время, тут бы себя спасти»?

— Когда началась война, брошенных животных было очень много. Каждый сам решает, что ему важнее, что взять с собой. Вопрос приоритетов. Кто-то может сказать, что взрослые родители уже пожили, им хватит, да и помирать можно. Кто-то уезжал из Украины, оставляя своих мужчин, которых не выпускали.

Или в Минске знаю людей, которые не смогли уехать, потому что у них лежачие родители. Прогнулись под систему, но остались.

Я не собиралась брать собаку в Одессе. Но это чудо сидело и плакало на остановке, его кто-то выкинул. Думала, найду ему дом, пристрою. Но в начале войны на улицах собак было очень много: породистых, каких хочешь. Он жил у меня 4 месяца и тут звонят: мол, мы его возьмем, но жить — на улице.

И я подумала: «Я в него столько сил вложила, он у меня на диване лежит. И — снова на улицу?» И поняла, что хочу оставить этот большой для меня источник радости.

В принципе все решается деньгами, просто намного дороже. Решила, что надо больше зарабатывать и жить сегодняшним днем. Ну или меньше есть (смеется).

«Хотела до 35-ти уйти на пенсию. Ушла в 32»

— Кто-то подумает, что у вас все в шоколаде: переехав из Одессы, купили квартиру в Испании, машину…

— Да, звучит круто. Но, когда я жила в Минске, была уверена, что мне больше вообще не придется работать. Я тогда так проинвестировала деньги, что работать больше не было необходимости.

— Получили от дедушки миллионное наследство и вложили его выгодно? Вы же были молодой специалисткой…

— Будучи руководителем и хорошо зарабатывая, у меня всегда в голове был вопрос: как ты будешь жить и тратить заработанное? Тратила минимум, у меня не было роскошной жизни, потому что я знала, что не хочу работать.

У меня был план до 35-ти уйти на пенсию. Ушла я в 32. Живя в однокомнатной, могла купить квартиру побольше, но я копила.

И мое «жить, не работая» — это не значит, что я смогу жить на «безлимите». Скорее, что мне в принципе немного надо.

Сейчас в эмиграции работать, скорее всего, придется. Запасы за время жизни в Одессе истощились. Чтобы не доесть их бессмысленно, решила перебраться в Испанию и в качестве инвестиции в будущее купить там квартиру. Сделать ремонт и сдавать, живя в съемной. Если реализую свой инвестиционный план, то, может, и работать не придется (улыбается).

Я всегда относилась к недвижимости, как к инвестиции. В идеале покупать дешевле и продавать дороже. Не покупая ничего на всю жизнь, ни к чему не привязываясь.

Раньше могла купить две, сейчас радуюсь одной, хоть ситуация болезненная. Это про то, что у кого ничего не было — тот ничего не потерял. А те, у кого в Беларуси были бизнесы-квартиры, эмигрировав, потеряли многое, весь свой образ жизни.

— А почему Испания?

— В Одессе после начала войны, когда все побежали, я оставалась по экономическим причинам и потому что в Европе не нужна со своим заканчивающимся белорусским паспортом. Сделала украинское ВНЖ, а потом и ПМЖ.

Изучив ситуацию поняла, что Испания очень хорошо «растет» и будет расти. Причем это не связано с войной. Она растет скорее из-за ковида, когда многие, благодаря удаленке, смогли жить где угодно. И захотели к солнышку. Думаю, как только евро стабилизируется, ипотечные ставки станут нормальными, Испания еще сильнее вырастет.

Плюс, по моим ощущениям, война будет разрастаться, Россия все равно будет воевать с НАТО. И если в какой-то момент нападет на страны Балтии и Польшу, тогда Испания вырастет еще больше. Потому что эти страны тоже сюда побегут. Подальше от России. И я тоже, честно говоря, выбирала «подальше от России».

Плюс понимала, что, переезжая надолго в новую страну, придется выучить язык. Я знаю только английский и вряд ли выучу немецкий. А испанский довольно легкий, и он мне нравится.

— А легализация? Слышала, что это непросто для белорусов…

— Благодаря украинскому ПМЖ, я легализовываюсь в Испании как украинка, по временной защите от войны. Еще есть ВНЖ цифровых кочевников, поэтому Испания доступна для наших айтишников, если ты готов платить большие налоги.

— А вы готовы?

— Пока идет война я могу платить налоги в Украине, а жить в Испании. И еще момент: если ты тут рожаешь ребенка, то через год, если хотя бы у одного из родителей легальный статус, ребенок получает гражданство Испании, а родители — ПМЖ.

«Испания по атмосфере и настроению ближе всего к Одессе»

— Какие подводные камни и минусы жизни в Испании обнаружили?

— На юге Испании очень жарко, мне это не очень нравится. Все медленно, у них всегда «mañanа» (завтра). Живут в удовольствие и в принципе не спешат.

Но я такой человек, который больше смотрит на плюсы, чем на минусы. Где твой фокус внимания — на том ты и держишься.

Тут нет такой формализованности как в Германии или скандинавских странах. Она меня немножко убивает. Даже Беларусь более формализованная, чем Испания.

Испанцы ужасно водят машины, повороты не показывают, едут как умеют, кто куда. Так и паркуются. Да и налоги многие попросту не платят, некоторые могут спокойно «проскочить» и так и жить. Даже на недвижимости многие уходят от налогов, занижая цену, чтобы их не платить. Поскольку налоги большие: 10% от стоимости платит покупатель, 20% от наценки, которую получил, — продавец.

А в Германии только мусор не отсортируете — вас найдут и 400 евро штрафа выпишут. В Испании такого нет, все более расслабленно и гибко.

Плюс испанцы доброжелательные, очень открыты к иностранцам. Тут не услышишь, как в Польше: «Едьте домой!»

Тут много национальностей, ты будешь пытаться говорить по-испански, а испанцы будут пытаться тебя понять.

— Еще говорят, они детей в школу в пижамах водят…

— Они живут на расслабоне. Страна по атмосфере и настроению ближе всего к Одессе. Там тоже можно встретить человека в халате, а он просто кофеек вышел попить.

И ты в какой-то момент тоже начинаешь расслабляться и жить в этом празднике. А праздники в Испании постоянно.

«Придирчивое отношение к женскому телу — чисто беларуская история»

— Можете сравнить отношение к женскому телу и канонам красоты в Беларуси, Украине, Испании?

— Кардинально отличается! Одесса имеет свой особенный менталитет, не уверена, что так во всей Украине. Ты можешь быть полненькой, и всем пофиг.

Помню, как сказала знакомому качку, что хочу похудеть. На что он удивился: «Зачем? Ты и так красива!» Решила, что лукавит, ведь в Минске говорят противоположное.

Мне кажется, что Беларусь – единственная страна, где отношение к женскому телу, к женщине — сверхтребовательное: какая ты должна быть и как выглядеть. Может потому, что в Беларуси катастрофически не хватает мужчин: они эмигрируют, умирают, спиваются. И с ними носятся как с писаной торбой. А любой «нормальный» мужчина имеет большой выбор хороших девушек. Естественно, мужчины начинают выбирать и крутить носом: «Не такая!» Такого и близко нет ни в Украине, ни в Испании.

В Испании нет культа идеального тела. И если я иногда хочу похудеть, то лишь из-за собственного самоощущения или состояния здоровья.

— Кажется, вы легко и с позитивом решите любую проблему, тогда как многие в эмиграции погружаются в депрессивные состояние, не решаясь на антидепрессанты.

— Я почти три года на антидепрессантах (смеется). И тоже не сразу решилась.

Но тут важно понять, что психическое здоровье — такое же здоровье, как и все остальное. Люди вкидывают в себя горстями таблетки от насморка, но, когда случается сбой в психике, кардинально меняющий качество жизни, боятся антидепрессантов.

В Одессе мне повезло с хорошим психиатром. Она сказала, что мы живем в тяжелое время, и, если себе сейчас не помочь, потом из-за психосоматики полетят почки, поскольку надпочечники фигачат по полной. Полетит остальное здоровье.

Поэтому, если ты выбрал оставаться в повестке, читать эти новости — то поддержи свою психику. Потому что, когда ты остаешься среди тех, кто болеет вирусом, ты хочешь-не хочешь, а должен это сделать.

И качество моей жизни заметно улучшилось. Прошла тревога, уменьшилось ощущение всеобщей черноты, могу уже строить планы.

— Но ведь все равно случаются моменты грусти. Что помогает?

— Я пью вино (смеется). На следующий день тебе плохо и уже не до уныния, приходится выживать и восстанавливаться. Обнулился — и пошел дальше жить. Знаю, что это не самый лучший способ, зато честно.

— Участие в конкурсах красоты помогло в вашей новой жизни в эмиграции?

— На конкурсах красоты я была инородным элементом, все эти платья со шлейфом, накладные ресницы и постоянная улыбка на лице были для меня чужды, но я действовала по принципу «fake it till you make it» (притворяйся, пока не сделаешь это — С.), и никто меня не вычислил. А в какой-то момент этот образ стал для меня органичным, такой стала я сама.

Так же и в эмиграции: ты – инородный элемент. Но я стараюсь вписаться в это общество, и у меня неплохо получается.

В Одессе даже коренные жители не понимали, что я не местная. Я называла себя одесситкой в первом поколении, а на приезжих говорила: «понаехали».

Теперь прохожу такой же путь в Испании. Испанкой мне, конечно же, никогда не стать. Но вписаться в это общество я планирую.

— Многих не покидает ностальгия по «той, нашей» Беларуси и надежда на возращение…

— Я уезжала в конце 2021-го, когда было очевидно, что режим устоял. Я поплакала несколько дней, принимая этот факт. И поняла, что не вернусь.

Даже если приеду, это будет не возвращение, а еще одна эмиграция. Все будет уже совсем по-другому, в том числе и потому, что за эти годы я построю себе новую жизнь в другом месте. А возвращение — это когда ты приехал, открыл свою квартиру, вернулся на свою работу, потому что трудился удаленно.

Я всегда говорю, что я из Беларуси, белоруска. Даже если когда-нибудь получу паспорт другой страны, захочу сменить имя, фамилию и прочее, единственное, что сменить нельзя — это город рождения. Он у меня будет написан «Минск». Навсегда.

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