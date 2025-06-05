У певца-путиниста Киркорова начались серьезные осложнения в больнице 2 5.06.2025, 12:49

Филиппа Киркорова

Все съемки и выступления отменены.

Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова оставили в больнице еще на месяц, пишет KP.RU со ссылкой на его пресс-службу.

Там настаивают, что причина его госпитализации - якобы ожог, полученный на концерте в Петербурге, на фоне которого у певца «воспалился локоть». И поскольку у него сахарный диабет - возникли осложнения, заявили в пресс-службе:

«Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами, не говорят, сколько времени займет лечение. Ранее Филипп планировал отпуск, но теперь пришлось его отменить. Отменили мы и все съемки, и выступления».

Вместе с тем, как пишет KP.RU, у Киркорова ожог второй степени, бурсит (воспаление суставной сумки), частичный некроз (отмирание) кожи и лимфаденопатия - увеличение лимфатических узлов. Также отмечается, что у певца мог лопнуть имплант на руке, который имитирует мощные мышцы.

Певица Любовь Успенская заявляла, что Киркоров расплачивается за свои пластические операции:

«Хайдаров (хирург - ред.) сделал операцию черт знает как, вот и лопнул у Киркорова имплант».

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