Sky News: Путин перешел в «режим жертвы» 4 5.06.2025, 13:02

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Эксперты озвучили главные моменты разговора Трампа и главы РФ.

Диктатор РФ уже не один раз применяет такую тактику, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Прошло ровно 10 дней с того момента, когда Трамп пожаловался на Путина, который ежедневно обстреливает территорию Украины, сообщает Sky News.

Вчера в пресс-службе Кремля заявили, что во время телефонного разговора с Трампом обсуждался вопрос «атаки» Киева на «россиян».

Путин пожаловался Трампу на ЧП на Брянщине в районе автомагистрального моста, когда погибли 7 человек и еще до 10 получили ранения различной степени тяжести.

Известно, что никто так и не взял ответственность за этот теракт. При этом Кремль обвиняет во всех бедах Киев. Путин открыто заявил, что «киевский режим не хочет мира», и поэтому Москва не хочет вести «переговоры с террористами».

Журналист из Sky News Айвор Беннет заявил, что это тактика Путина, когда он делает из себя жертву, чтобы оправдаться перед Трампом, почему РФ имеет право «на ответные действия».

Президент США подтвердил слова Путина о том, что тот собирается ответить Украине на операцию «Паутина». При этом Беннет не знает, что на эти слова Путина ответил глава Белого дома.

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