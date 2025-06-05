The Conversation: Украина поставила дилемму перед теоретиками войны 3 5.06.2025, 13:08

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Дешевые дроны меняют логику обороны.

Недавняя атака Украины на российский флот стратегических бомбардировщиков продемонстрировала: Киев умеет вести войну, исходя из современных реалий, а не прошлого, пишет издание The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Сотни дешевых дронов, спрятанных в деревянных контейнерах и доставленных к аэродромам на грузовиках, поразили цели на глубине России более 5 000 км — вплоть до Иркутска. По предварительным данным, повреждено или уничтожено до трети российского стратегическо авиапарка.

Операция готовилась 18 месяцев и держалась в строжайшей тайне — даже без уведомления США. Это подчеркивает высокий уровень украинской оперативной секретности.

Киев продолжает доказывать, что даже небольшая страна может успешно противостоять более мощному противнику. Война ведется не только на передовой, но и в информационном поле, в экономике и на территории самого противника. Украина разрушает инфраструктуру, атакует символические объекты, проводит рейды вглубь России. Все это — для подрыва морального духа и демонстрации уязвимости режима.

Разрушение даже части российского стратегического авиапарка способно повлиять на ядерную доктрину Москвы. Атаки также подрывают чувство безопасности в российском обществе и повышают боевой дух украинцев. Одновременно они показывают Западу, что Украина сохраняет серьезный потенциал и «играет своими картами» — вопреки заявлениям критиков.

Однако успех Украины — вызов и для демократий: дешевые дроны против многомиллиардных систем меняют логику обороны. Победы в будущем требует новых подходов — потому что, как говорил американский генерал Макартур, «войны не выигрываются в прошлом».

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