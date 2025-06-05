Российские силовики пришли с обысками в прокремлевскую редакцию 3 5.06.2025, 13:19

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Задержаны несколько сотрудников.

В Екатеринбурге российские силовики пришли с обысками в офис прокремлевского информагентства URA.RU, изымается техника и документация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Перед этим были задержаны двое сотрудников: корреспондент Сергей Бодров и редактор Денис Аллаяров. В их квартирах также прошли обыски. Адвокат Аллаярова Анастасия Харисанова рассказала, что ее к нему не пустили. Бодрова допросили в качестве свидетеля, с него взяли подписку о неразглашении. Кроме того, сообщается о задержании журналистки Анны Салымской и применении силы против главреда Дианы Козловой. Всего в свердловской редакции работают 10 человек, пишет The Moscow Times.

Собеседник «ИФ» в силовых структурах уточнил, что следственные действия связаны с задержанием в марте бывшего полицейского, который передавал URA.RU служебные сведения из ежедневной сводки. По словам источника, некоторым сотрудникам редакции грозит уголовная ответственность за незаконные действия с компьютерной информацией, содержащей персональные данные (статья 272.1 УК). В самом медиа подтвердили, что следователей интересуют источники происхождения сведений о событиях криминального характера в Свердловской области. Там добавили, что заблокирована работа всего агентства в восьми регионах России, сайт работает со сбоями. Источник ТАСС утверждает, что на компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки оперативных сводок у представителей силовых структур.

Обыски инициировал новый начальник Свердловской полиции Рашид Даулетов, которого назначили на эту должность 3 июня. По данным E1, он обнаружил масштабную утечку информации в одном из отделов полиции. Baza пишет, что причиной обысков могли стать посты в связанном с URA.RU телеграм-канале «Погоны и галстуки». Силовики пытались выяснить, откуда журналисты получали информацию о сотрудниках МВД и чиновниках.

URA.RU — провластное региональное агентство. После начала войны в Украине оно среди прочего занималось пиаром генерала Александра Лапина по заказу Минобороны, писал ранее «Проект». В частности, агентство опубликовало более 35 материалов о нем, после того как Лапина за провал обороны Лимана в Донецкой области публично раскритиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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