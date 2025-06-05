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Белорус добился отмены «письма счастья» на 256 рублей

  • 5.06.2025, 13:26
  • 1,514
Белорус добился отмены «письма счастья» на 256 рублей

Стало известно, как у него это получилось.

Заместитель прокурора Партизанского района Минска направил в суд протест на постановление о привлечении белоруса к штрафу за превышение скорости, которое зафиксировала камера на дороге, пишет Telegraf.news.

Речь шла о нарушении части 4 статьи 18.12 КоАП (Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) на трассе М-1/Е 30, на 221-м километре на территории Барановичского района.

Согласно материалам дела, ГАИ оштрафовала мужчину сразу на 8 базовых величин (256 рублей) за превышение скорости на целых 58 км/ч.

Однако в прокуратуре заявили, что в момент предполагаемого нарушения владелец авто физически не мог находиться за рулем.

«Установлено, что заявитель в указанный период отбывал наказание в виде лишения свободы, а значит, не мог управлять транспортным средством», — сообщили в прокуратуре.

В результате территориальный отдел ГАИ удовлетворил протест надзорного ведомства — постановление о штрафе было отменено, а производство по делу прекращено.

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