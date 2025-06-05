 NYT: Теперь президент США стал художественным критиком

NYT: Теперь президент США стал художественным критиком5
- 5.06.2025, 13:31
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Трамп уволил директора Национальной портретной галереи в Вашингтоне.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что уволил Ким Саджет, директора Национальной портретной галереи в Вашингтоне. Причиной он назвал ее поддержку программ разнообразия и инклюзивности, назвав это «неприемлемым». Однако галерея является частью Смитсоновского института, который не подчиняется исполнительной власти, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно уставу, единственный, кто может уволить Саджета, — это секретарь Смитсоновского института Лонни Банч III, подотчетный Совету регентов, в который входят вице-президент США, глава Верховного суда, члены Конгресса и девять гражданских представителей. То есть Трамп не имеет юридических полномочий для увольнения директора музея.
Трамп продолжает утверждать свою власть там, где ее формально нет. Его попытки контролировать независимые органы — часть более широкой стратегии: утвердить концепцию всевластного президента, чья воля выше законов и независимых институтов.
Эта тенденция проявляется и в других сферах: Трамп пытается влиять на университеты, используя федеральное финансирование, на юридические фирмы и даже на Библиотеку Конгресса.
Стремление Трампа подчинить себе государственные институты — отражение его эгоцентричной политики, стремящейся установить почти монархическую модель президентства. Это вызывает опасения, что американская конституционная система не способна сдерживать подобные угрозы.