Кумранские свитки оказались древнее, чем все думали
- 5.06.2025, 13:50
Открытие помог сделать ИИ.
Многие свитки Мертвого моря могут быть старше, чем считалось ранее — к такому выводу пришли исследователи, применив искусственный интеллект и современное радиоуглеродное датирование.
Об этом пишет The Guardian.
Некоторые библейские тексты теперь датируют временем их непосредственных авторов.
Первые свитки были найдены в середине XX века в пещерах Кумрана бедуинскими пастухами. Рукописи охватывают юридические документы и фрагменты еврейской Библии, датируясь примерно III веком до н.э. — II веком н.э.
Команда из Университета Гронингена очистила образцы от касторового масла, которое применяли в 1950-х годах для консервации, и повторно провела радиоуглеродный анализ 30 образцов из четырех разных мест. В 27 случаях удалось точно определить возраст, и выяснилось, что значительная часть свитков старше, чем показывали предыдущие данные.
Особенно интересно то, что два разных стиля письма — хасмонейский и иродианский — использовались дольше, чем предполагалось. Образец рукописи 4Q114 из Книги Даниила оказался современником предполагаемого автора, а не написанным поколением позже.
Для дальнейшей работы исследователи создали модель машинного обучения Enoch, натренированную на 62 цифровых изображениях текстов с известными датами. В 85% случаев Enoch показал результаты, совпавшие с радиоуглеродными датами.