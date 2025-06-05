The Guardian: Хитрая игра сенатора Грэма 5.06.2025, 13:54

Линдси Грэм

Как американский политик подталкивает Трампа к жестким мерам против России.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своей лояльностью к президенту США Дональду Трампу, продвигает в Сенате законопроект «О санкциях против России», который предусматривает жесткие экономические меры против Кремля.

Среди предложений — «зубодробительные» санкции против Путина и 500% тарифы на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию, пишет репортер The Guardian Эндрю Рот из Вашингтона.

Несмотря на поддержку большинства сенаторов, законопроект нельзя принять без одобрения Трампа. Однако в последние недели президент США стал критичнее относиться к Путину. Его попытки заключить быстрое перемирие провалились, а удары по украинским городам, по словам Трампа, вызывают у него возмущение. «Путин сошел с ума!» — заявил он недавно.

Грэм, играющий ключевую роль в продвижении законопроекта, посетил Киев и Брюссель, где обсуждал меры давления с президентом Украины Владимиром Зеленским и председатель Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Хотя ранее он критиковал Зеленского, теперь вновь демонстрирует поддержку Украине.

Если Трамп даст зеленый свет, Конгресс может проголосовать по совести, считают в Республиканской партии. Но пока решение остается за президентом, а спикер Палаты представителей без его согласия законопроект продвигать не станет.

Эксперты отмечают, что даже без нового закона у Трампа уже есть рычаги давления на Россию. Но вопрос — захочет ли он ими воспользоваться. Сам Грэм утверждает: «Если Китай и Индия прекратят покупать нефть у России, ее военная машина остановится».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com