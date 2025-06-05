Пограничный комитет: Польша перестала принимать автобусы 5.06.2025, 13:55

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Пограничный комитет Беларуси сообщил, что польская таможня прекратила принимать автобусы на пограничном переходе «Брест-Тересполь».

«По имеющейся информации, с 10:00 контрольные службы погранперехода Тересполь (сопредельный белруский — Брест) приостановили запуск на свою территорию автобусов. Также с вечера 4 июня наблюдаются перебои в приеме легковых автомобилей.

На данный момент уже более трех часов выезда в Польшу ожидают четыре автобуса, оформленных беларуской стороной. О причинах произошедшего в адрес белорусской стороны официальной информации не поступало», — говорится в сообщении.

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