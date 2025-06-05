Это начало конца Путина Андрей Смирнов, NV

5.06.2025, 14:01

Фото: Getty Images

«Фуры Малюка» имеют все шансы превратиться в оружие сдерживания.

В тот момент, когда маленькие FPV-дроны СБУ вылетели из грузовых фур и начали взрывать и жечь гигантские российско-советские стратегические и дальние бомбардировщики, история военных конфликтов изменилась. Точнее, получила возможность измениться коренным образом.

Оказалось, что меньшее, но более технологичное оружие способно эффективно обезвреживать титанов тотальной войны. И так же оказалось, что меньшее, но более технологичное в смысле вооружений государство, не имеющее таких «трамповско-путинских» карт, как мощность и численность военной машины, и не зацикленное (во многом вынужденно не зацикленное) на их получении, способно эффективно бить огромную, трухлявую, но все еще опасную империю с ее наследственной классической мощью.

Как в Фонде Айзека Азимова, — небольшая планета, не имеющая собственных ресурсов, кроме разума своих ученых, добивает «под ноль» остатки титанической межзвездной империи, частью которой когда-то и был сам этот маленький мир ученых. Огромные имперские корабли могли уничтожать целые планетарные системы, но требовали огромных экипажей и затрат, и соответствующего противника. А противник был микроскопическим и действовал точечно, нелинейно.

Дроны уравняют шансы малых против больших

Однако речь не о технологическом соревновании в сфере вооружений, хотя, в данном случае, украинские БпЛА стали новой разновидностью оружия, которое может составить достойную конкуренцию традиционным дальнобойным средствам поражения.

Дроны в варианте, использованном СБУ, сделают с войнами больше. А именно — то, чего давно мечтали достичь различные бойцы за свободу собственных народов или революционеры — они уравняют шансы малых против больших.

Потому что дроны теперь везде. Потому что они доступны чуть ли не любому человеку. Потому что их не запретить или не ограничить в обращении, как огнестрельное оружие. Потому что они дают дистанцию и время. И не требуют непосредственного участия и пребывания на поле боя человека-оператора.

Это меняет многое — не только на поле боя, но и в мире. Не зря беспилотная атака СБУ как подавила Кремль, так и вызвала определенное зависание тишины среди крупных стран. Ведь все системы вооруженной борьбы и нацбезопасности, которые создавались и прогрессировали под крылом мировых сверхдержав, получили признаки игрушки и пустой траты огромных денег. Оказалось, что не нужно тратить годы и миллиарды, чтобы попытаться пробить дыру в обороне противника — достаточно нескольких фур и десятков маленьких и дешевых БпЛА.

Похоже, именно это общее ощущение беспомощности перед такой новой угрозой является одной из причин, которые заставили сейчас Дональда Трампа фактически согласиться с Путиным в «очень решительном» желании последнего «ответить на недавнее нападение на аэродромы».

Наверное, как в Вашингтоне, так и в Москве поняли, что это реальное начало конца устоявшихся правил мирового порядка в варианте «кто сильнее, тот и прав», которые учитывали лишь интересы главных «центров принятия решений». Потому что появились не какие-то отдельные группы, а еще одно (в дополнение к Израилю) государство, которое будет действовать нелинейно, при этом (в отличие от Израиля) имея в качестве противника один из упомянутых выше «центров».

Однако в этой истории есть еще один важный аспект — технология СБУ рано или поздно сделает войну очень личным делом для тех, кто ее начинает. И это пугает сверхдержавы, наверное, еще больше. Потому что они видели, что к тому все идет, не очень понимали, как этому помешать, — и наконец поняли: оно уже произошло.

По идее, теперь не надо охотиться исключительно на военные объекты или технику врага, — можно в дополнение начать охотиться на лидеров страны-агрессора. И на тех, кто внедряет воинственные идеи, кто разрабатывает военные и военно-террористические операции, кто обеспечивает экономическую составляющую агрессии. Или даже на тех, кто оказывает диктаторам пропагандистскую поддержку.

Условно говоря, зачем пытаться задавить Газпром, Роснефть или банк Россия санкциями. Это — сверхтяжелое дело, к тому же, связанное с действиями правительств других стран. Ведь можно устроить залет дронов на поле для гольфа или тенниса загородного дворца Миллера, Сечина или Ковальчука. Даже такие удары многое изменят.

Дроны, которые везде, за которыми не углядеть и которые не запретить, которые легко изготавливаются и относительно не сложно вооружаются, могут дать диктаторам и их близким странное и не знакомое ощущение персональной причастности к войне. И стена из миллионов людей, сотен тысяч единиц оружия и тысяч километров между решениями и теми, кто их принимает, превратится в ничто.

Все подводные атомоходы, межконтинентальные баллистические ракеты и авианосцы тускнеют на глазах, — они способны уничтожить миры, но не уберегут от болезненных поражений и не дадут отпраздновать победы. Ибо мир людей один, и его уничтожение (или даже попытка сделать это) будет означать поражение для всех. А БпЛА действуют точечно и угрожают лишь тем, кому угрожают.

Как в свое время револьвер Кольта уравновесил шансы разных людей и получил за это прозвище Миротворец, так и дроны теперь способны сделать этот же фокус.

Этим воспользуются разные люди, группировки, организации и государства. И со временем эффект сойдет на нет, как это было с тем же кольтом-миротворцем. Но пока окно возможностей только раскрылось. Украина сделала последний толчок и теперь может первой пройти сквозь него.

«Фуры Малюка» имеют все шансы в определенный момент превратиться в оружие сдерживания, которое работает гораздо лучше, чем ядерные боеголовки и сверхсложная система современного мирового порядка.

Андрей Смирнов, NV

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