БелЖД предупредила о «возможных задержках» двух курортных поездов 5.06.2025, 14:05

Что произошло?

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров о «возможных задержках» в пути следования двух поездов, направляющихся в Адлер и из него. Причиной стало «повреждение железнодорожного полотна» на одном из участков Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области России, где, по некоторым данным, утром 5 июня произошел взрыв и были найдены самодельные взрывные устройства.

Какие белорусские поезда могут задержаться?

Как сообщили в пресс-службе БелЖД, речь идет о поездах формирования Белорусской железной дороги:

№ 302/301 Минск—Адлер (отправление со станции Минск-Пассажирский 4 июня 2025 года в 11:21).

№ 301/302 Адлер—Минск (отправление со станции Адлер 4 июня 2025 года в 17:52).

На момент публикации сообщения от БелЖД оба этих поезда «следуют согласно установленному расписанию». НО «по предварительной информации, возможны задержки указанных поездов в пути следования, связанные с проводимыми работами по восстановлению железнодорожного полотна на перегоне Евдаково — Сагуны».

Путь между Минском и Адлером занимает около 48-49 часов, эти «возможные задержки» могут доставить пассажирам дополнительные неудобства. В БелЖД рекомендовали уточнять информацию о времени отправления и прибытия поездов по телефону 105.

Что произошло?

Юго-Восточная железная дорога РФ подтвердила, что «в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено».

По их информации, «в пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов», пострадавших нет, а причины происшествия «устанавливаются». Для координации работ там создали оперативный штаб.

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев сообщил, что машинист одного из поездов заметил «незначительное повреждение полотна», а на месте уже работают оперативные службы.

Позже российские Telegram-каналы, в частности Shot, сообщили, что в Воронежской области прогремел взрыв на железнодорожных путях около 9:30 утра по московскому времени на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны.

Авторы канала также утверждают, что рядом с местом взрыва нашли несколько самодельных взрывных устройств и к месту происшествия направлены автомобили для разминирования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com