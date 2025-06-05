В российской армии впервые всплыли минометы и ракетные системы из Северной Кореи 5.06.2025, 14:36

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иллюстративное фото

Z-блогеры подвели Кремль.

Российские военные блогеры на этой неделе раскрыли малоизвестные факты об экспорте оружия Пхеньяном: они впервые разместили фото редких 60-мм и 140-мм минометов. 60-мм миномет оказался у десантников 76-й штурмовой дивизии, пишет The Moscow Times.

Йост Ойлманс, эксперт по вооруженным силам КНДР, сказал NK News, что фотографии представляют собой первое свидетельство, что эти системы задействованы в войне России и Украины. Он отметил, что такие минометы являются неотъемлемой частью сил северокорейских спецопераций.

60-мм миномет был имеет калибр стран НАТО и мог быть попыткой копирования западного оружия. Эффективность 60-мм миномета остается неясной, поскольку автоматические гранатометы оказались более удобными, пишет один из Z-блогеров.

Еще одним уникальным оружием из арсенала КНДР является 140-мм миномет. 230-килограммовый миномет может производить 10-12 выстрелов в минуту на расстояние 8 км. Ойлманс говорит, что этот самоходный миномет разработан в 1980-1990-х годах, а фото российских военных блогеров дают первое представление о работе этой системы вооружения. Эксперт говорит, что такой миномет впервые был замечен во время парада по случаю 60-летия северокорейской армии в 1992 году. Он был произведен в 1981 году.

Российские военные блогеры также сообщили о появлении на передовой еще одной северокорейской артиллерийской системы — 107-мм буксируемых реактивных систем залпового огня (РСЗО) Тип-75 из Северной Кореи, которая является копией китайской.

Ранее было известно, что Россия получила от Северной Кореи 170-мм гаубицы «Коксан», а также миллионы боеприпасов для советских пушек и гаубиц. С сентября 2023 года КНДР поставила России более 20 000 контейнеров с военными грузами. Согласно оценке южнокорейского аналитического центра KIDA, грузы могли стоить более $20 млрд.

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