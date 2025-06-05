США могут вывести из-под «адских санкций» против России помогающие Украине страны 4 5.06.2025, 14:48

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Сенаторы начали корректировать законопроект о 500%-ых пошлинах.

Американские сенаторы начали корректировать законопроект о 500%-ых пошлинах против стран, закупающих российские энергоресурсы. Ведь среди потенциальных целей – даже Евросоюз, некоторые страны которого продолжают приобретать у России нефть, газ и ядерное топливо. Один из соавторов законопроекта намерен исключить из него те страны, что помогают Украине.

Сенатор Линдси Грэм, который предложил законопроект вместе с Ричардом Блюменталем, рассказал в интервью изданию Semafor, что планирует сделать исключение для стран, которые помогают Украине защищаться от России. «Почему бы нам не сделать исключение для стран, которые помогают Украине? Если вы оказываете ей военно-экономическую помощь, то получаете исключение. Так что Китай, если не хочешь попасть под санкции, помоги Украине... По-моему, в этом есть смысл», – сказал Грэм.

По словам сенатора, он обсуждал свою идею во вторник вечером с Дональдом Трампом. Что о ней думает президент, сенатор сообщить отказался: «Я позволю ему говорить за себя». Решение изменить законопроект было принято после того, как сенаторы выслушали представителей стран, обеспокоенных попаданием под 500%-ные пошлины, сказал Грэм.

Сырую нефть у России закупают прежде всего Китай и Индия. Но нефть и/или нефтепродукты в апреле приобретали также Турция, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия, Нигерия, указывает Владислав Иноземцев, сооснователь и ведущий эксперт Европейского центра анализа и стратегий. Кроме того, несколько стран ЕС продолжают получать российскую нефть по трубопроводам, также на трубопроводный газ и СПГ до сих пор приходится почти 20% европейского газового импорта.

США оказалось не по силам удержать даже 145%-ные пошлины против Китая (Трамп снизил их на время переговоров с Пекином о торговой сделке), «и я не вижу никаких шансов на введение втрое бóльших пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефть и нефтепродукты… не говоря уже про уран и ядерное топливо», отмечает Иноземцев.

Сейчас 82 сенатора из 100 поддерживают законопроект об «адских санкциях» против России. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в понедельник, что обсуждает законопроект с Белым домом и его продвижение в Конгрессе может начаться в июне.

Грэм выразился более определенно, заявив, что в отсутствие прорыва на переговорах о мирном урегулировании в Украине законопроект будет рассмотрен в этом месяце. 4 июля Конгресс уходит на летние каникулы, и «у нас мало времени», так как Владимир «Путин не заинтересован» в предложении Дональда Трампа договориться о мире и «готовит вскоре новое вторжение», сказа Грэм Semafor. Он добавил:

«Давайте примем эти санкции. Давайте увеличим издержки [от поддержки России] для Китая и других плохих игроков. Это единственный способ удержать эту войну от разрастания».

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