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Синоптики обещают белорусам ливни

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  • 5.06.2025, 14:55
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Синоптики обещают белорусам ливни

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на 6 июня. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни, днем возможен град. Также синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.

«В дневные часы в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…32°С. В Минске днем 6 июня (пятница) ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромете.

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