Синоптики обещают белорусам ливни 1 5.06.2025, 14:55

1,274

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за непогоды объявили на 6 июня. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

В пятницу на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах пройдут сильные ливни, днем возможен град. Также синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра. Порывы будут достигать 15−20 м/с, в отдельных районах 21−24 м/с.

«В дневные часы в юго-восточных районах максимальная температура воздуха достигнет +30…32°С. В Минске днем 6 июня (пятница) ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com