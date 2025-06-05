В России рухнул еще один ключевой сектор экономики 6 5.06.2025, 14:59

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Приток валюты резко упал.

Пшеница, которую Россия еще недавно продавала миру тоннами, теперь оборачивается огромными убытками. Экспорт рухнул на четверть, урожай гниет в амбарах, санкции душат доступ к семенам, а фермеры бегут от этой культуры. Один из важнейших источников валюты для Кремля трещит по швам, и это лишь начало падения.

Россия теряет миллионы тонн и миллиарды долларов

Объемы вывоза российской пшеницы на мировой рынок по итогам 2024/25 сельскохозяйственного года упали на 25,2%, составив 41,5 млн тонн, сообщает «Коммерсант».

Это резкое снижение по сравнению с прошлогодними 55,5 млн тонн. Для страны, где зерно входит в число основных экспортных статей, такой обвал - серьезный удар по экономике и бюджету.

В августе - декабре 2024 года еще наблюдался временный рост, но с января началось крутое падение. В период с января по апрель экспорт сократился уже на 40% в годовом сравнении, а в марте - апреле и вовсе рухнул на 60%.

Урожай меньше, запасы ниже, логистика дороже

Среди причин эксперты называют снижение урожайности, недостаточные запасы пшеницы в экспортных регионах и проблемы с транспортировкой.

Хотя в Поволжье зерно еще есть, его доставка до портов становится экономически невыгодной из-за высоких железнодорожных тарифов.

Согласно данным Союза экспортеров и производителей зерна, ожидаемый урожай в 2024/25 годах составит 82,6 млн тонн. Это на 16% меньше, чем в прошлом году.

10 миллионов тонн сгнили в амбарах

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский напомнил: в прошлом году 10 млн тонн пшеницы попросту сгнило из-за нехватки складских мощностей.

В условиях кризиса каждая тонна важна, и такие потери недопустимы.

Аграрии больше не верят в пшеницу

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко указывает на системный сдвиг: фермеры все чаще переходят на более рентабельные культуры: подсолнечник, рапс, бобовые.

По данным Росстата, площади под пшеницей сократились на 1,2 млн га и достигли минимума за шесть лет. Санкции ударили по семенам, климат - по полям Импортные семена, от которых зависели российские аграрии, попали под санкции.

В результате снизилось качество посевного материала. Добавим к этому засухи и экстремальные погодные условия, и становится ясно: падение урожайности - это не случайность, а закономерность.

Последствия: от дефицита валюты до роста цен В 2023 году экспорт зерна принес России $15,5 млрд. Сейчас этот поток стремительно иссякает. Последствия - снижение валютной выручки, дефицит в бюджете, возможный рост цен на хлеб и муку внутри страны. В условиях санкционного давления это превращается в системный кризис.

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