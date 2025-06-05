Немецкий турист показал фото путешествия на «Ситроене» по Беларуси в 1973 году 3 5.06.2025, 15:10

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Удивительные кадры.

Более полувека назад, а точнее в июле 1973 года, автотуристы совершили смелое и длительное путешествие из Берлина к берегам Волги, проехав и белорусскими дорогами, пишет «Комсомолка».

Фотографии вояжа были опубликованы на фотохостинге Flickr пользователем motohakone. На первом отрезке пути водитель и его напарник проехали на автомобиле «Ситроен» до Варшавы, а затем побывали в Минске, Смоленске, Москве, Калинине (теперь - Тверь), Новгороде (Великий Новгород), Ленинграде (Санкт-Петербург) и Выборге.

«Отделение дорожной полиции», - так подписан первый снимок из БССР, который сделан где-то на дороге недалеко от Бреста. Это еще не широкая трасса, которую построят к Олимпиаде-80, а обыкновенная, на две полосы. Но и движение, как видим, не интенсивное.

Монументальный посты ГАИ уже ушли в историю, а вот такие раритетные модели «Жигулей» еще можно увидеть на дорогах. Только сейчас «старички» уже так не трудятся, а в 1973-м тянули на себе все, что можно. Эти «Жигули» аж пыхтят под тяжестью груза.

Следующий снимок сделан у поворота на деревню Новый Свержень, что находится в Столбцовском районе.

И вот наконец путешественники прикатили в Минск, к тому времени уже город-миллионник. На фото Центральная площадь (сейчас - Октябрьская) и Дворец культуры профсоюзов. На вымощенной брусчаткой площади прохаживаются милиционеры в белых фуражках. Кстати, в те времена на этой площади проводились парады.

Съехав вниз по Ленинскому проспекту, путешественники оказались в сквере имени Янки Купалы, который только-только преобразился. В 1972 году к 90-летию со дня рождения поэта там установили памятник классику. Туристы это оценили.

Еще их заинтересовал фонтан, отображающий, как девушки на Купалье пускают по воде венки.

Затем немцы проходят по этому же парку пару сотен метров и делают следующий снимок: их впечатлила излучина Свислочи и открывшейся вид на Дом под шпилем.

На этом снимки из Минска заканчиваются. Туристы выезжают в Смоленск.

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