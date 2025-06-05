закрыть
5 июня 2025, четверг, 15:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ объяснил, как «обрезать крылья» всей российской авиации

  • 5.06.2025, 15:15
  • 1,726
Полковник ВСУ объяснил, как «обрезать крылья» всей российской авиации
Роман Свитан

Если использовать такой метод, то россияне не смогут атаковать Украину с самолетов.

Чтобы российская стратегическая авиация не имела возможности летать и наносить ракетные удары по Украине, нужно атаковать не военные аэродромы, как это было во время спецоперации «Паутина». Как отметил летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью «Telegraf UA», найти уязвимую точку противника можно в другом месте.

По его словам, необходимо уничтожать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. В частности, как считает эксперт, надо уничтожать запасы авиационного керосина.

«Этот керосин производят всего около десятка российских заводов. Один Ту-95 «жрет» одну железнодорожную цистерну, 55 тонн. Три железнодорожные цистерны авиационного керосина заходит в Ту-160. Примерно до железнодорожной цистерны заходит в Ту-22», - объяснил Свитан.

Бывший летчик отметил, если бы военные уничтожали эти нефтеперерабатывающие заводы, то можно было бы ликвидировать всю российскую авиацию.

«Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда бы на нас ракеты воздушного базирования не летели бы», - заверил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, Свитан упрекнул, что из-за отсутствия атак по российским НПЗ, которые изготавливают авиационный керосин и дизельное топливо для армии РФ, оккупанты полностью обеспечены достаточным количеством горючего на летний период этого года. В то же время, как говорит эксперт, россияне уничтожили все украинские нефтеперерабатывающие заводы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов