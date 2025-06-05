Полковник ВСУ объяснил, как «обрезать крылья» всей российской авиации 5.06.2025, 15:15

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Роман Свитан

Если использовать такой метод, то россияне не смогут атаковать Украину с самолетов.

Чтобы российская стратегическая авиация не имела возможности летать и наносить ракетные удары по Украине, нужно атаковать не военные аэродромы, как это было во время спецоперации «Паутина». Как отметил летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью «Telegraf UA», найти уязвимую точку противника можно в другом месте.

По его словам, необходимо уничтожать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ. В частности, как считает эксперт, надо уничтожать запасы авиационного керосина.

«Этот керосин производят всего около десятка российских заводов. Один Ту-95 «жрет» одну железнодорожную цистерну, 55 тонн. Три железнодорожные цистерны авиационного керосина заходит в Ту-160. Примерно до железнодорожной цистерны заходит в Ту-22», - объяснил Свитан.

Бывший летчик отметил, если бы военные уничтожали эти нефтеперерабатывающие заводы, то можно было бы ликвидировать всю российскую авиацию.

«Не уничтожить, но не дать возможности ей летать. И тогда бы на нас ракеты воздушного базирования не летели бы», - заверил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, Свитан упрекнул, что из-за отсутствия атак по российским НПЗ, которые изготавливают авиационный керосин и дизельное топливо для армии РФ, оккупанты полностью обеспечены достаточным количеством горючего на летний период этого года. В то же время, как говорит эксперт, россияне уничтожили все украинские нефтеперерабатывающие заводы.

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