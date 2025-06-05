Песков занервничал после разговора Трампа с Путиным

Песков занервничал после разговора Трампа с Путиным4
- 5.06.2025, 15:32
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В Кремле пожаловались на «не такую» реакцию США.
Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия предпочла бы услышать со стороны международного сообществ «жесткое осуждение» атак украинских БпЛА на российские аэродромы.
Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле достаточным заявление президента США Дональда Трампа об этих атаках, пишет nv.ua со ссылкой на «Коммерсант».
Спикер Кремля сообщил, что в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду, 4 июня, «президент США действительно сказал, что он не располагал какой-либо информацией по подготовке этого террористического акта со стороны киевского режима».
«Но если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — добавил Песков
В среду, 4 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Разговор, по его словам, продолжался около 1 часа и 15 минут.