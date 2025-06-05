NI: Россия снова отменяет крупнейшее авиашоу МАКС 5.06.2025, 15:43

Международная изоляция работает.

Россия вновь отменяет свое главное авиашоу «Международный авиационно-космический салон» (МАКС), сославшись на риски безопасности и снижение международного интереса. Это отражает влияние войны на военный престиж страны и внутренний моральный дух, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Авиашоу, которое проводится с 1993 года под Москвой, традиционно собирало до полумиллиона посетителей и привлекало зарубежных участников. Однако с начала вторжения России в Украину шоу не проводится, и маловероятно, что оно состоится, пока продолжается война.

Гендиректор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что МАКС-2025 не состоится, а мероприятие перенесено на 2026 год. Среди причин называются угроза ударов дронов по военным объектам и падение интереса иностранных делегаций.

Исторически МАКС служил не только развлечением, но и площадкой для демонстрации новейшей российской военной техники. В 2011 году здесь представили прототип пятого поколения истребителя Су-57, а в 2021-м – Су-75. Однако, несмотря на амбициозные планы, международный интерес к российским разработкам заметно снизился.

Модель Су-57 сейчас активно демонстрируют в Египте, Китае, Индии и Бразилии, но успехи неоднозначны. Самолет подвергался критике в китайских соцсетях, а в Индии столкнулся техническими неполадками. Пока единственным покупателем стал Алжир.

Отмена МАКС свидетельствует о том, как война и международная изоляция влияют на военно-промышленный комплекс России и ее имидж на мировой арене.

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