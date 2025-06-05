Лучшим смартфоном Apple признана модель 5-летней давности 5.06.2025, 15:47

Чем она хороша.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu выпустили рейтинг устройств Apple, которые (согласно опросам) пользователи техники бренда любят больше всего. В первой десятке много раритетных моделей iPad и iPhone.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером оказался iPhone 12 mini (95,8% лайков). Его любят за компактные размеры, яркий 5,4-дюймовый OLED-экран, мощный чипсет, крутые фотовозможности и продолжающуюся поддержку iOS, несмотря на выход более пяти лет назад.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE2 с оценкой 94,96%. Если нужна актуальная iOS и требуется небольшой корпус, то ничего лучше не найти. Также в топ телефонов попал iPhone 16, iPhone 8 и iPhone 13 Mini.

Очевидно, что многие пользователи до сих пор не готовы мириться с модой на «лопатофоны» и поэтому так сильно ценят компактные смартфоны. В современных реалиях iPhone 16 с 6,1 дюймовым экраном тоже можно считать компактом.

Безусловным лидером «народного» рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году, но запас мощности там еще достаточный, а внешне его не отличишь от самого нового iPad Air.

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