«Разгром ядерной триады РФ стал унижением для Кремля» 5.06.2025, 15:52

Владимир Цыбулько

Фото: Главред

Путин будет пытаться создавать внутреннюю картинку.

Несмотря на международные призывы к диалогу, Путин вновь заявил о неготовности идти на переговоры с Украиной. В Кремле продолжают настаивать на своих политических и территориальных требованиях.

Может ли последовать обострение ситуации в случае срыва переговоров о мире? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским экспертом Владимиром Цыбулько:

— Обострение и так идет, не по экспоненте, но оно медленно накручивается. Суть этого обострения просматривается в летне-осенней психической атаке Путина на Украину. Мы видим заход в Сумскую область, страшные удары по гражданской инфраструктуре.

Скорее всего, идет расчет на запугивание украинцев, но это несостоятельная идея. Путину хочется показать, что он все еще сильный. После унижения с разгромом ядерной триады он будет пытаться создавать внутреннюю картинку, что у него все хорошо, что он наступает, что он отвоевывает территории.

Для Украины сейчас важно не столько наступление, сколько экономическое исчерпание России. Путин будет воевать ровно столько, сколько экономика будет позволять ему это делать.

— Какие формы это обострение может принять в ближайшем будущем?

— Самое гнусное — это возможное применение тактического ядерного оружия. В основном расчет пока идет на психологический террор против украинцев, чтобы часть населения начала просить Зеленского пойти на любые условия России. Хотя понятно, что украинцы на это не пойдут.

— Насколько вероятно вовлечение Лукашенко в дальнейшие события?

— Лукашенко всегда был инструментом в руках Кремля для запугивания Украины. Мы помним эту историю с размещением ядерного оружия. Если бы не было факта нападения с территории Беларуси, к этому можно было бы относиться как к чисто вербальной интервенции.

Но факт остается фактом — нападение с белорусской стороны было. И Украина вынуждена держать определенное количество войск на границе с Беларусью — именно такое, чтобы при необходимости можно было дойти до Минска без особых препятствий.

Это оттягивает силы от других интересных участков фронта. Сейчас украинские войска в основном находятся в активной обороне. Иногда они переходят в контрнаступление, отвоевывают отдельные позиции, которые имеют тактическое значение — чтобы лучше подготовиться к отражению следующих атак россиян. При этом ставка делается сейчас на беспилотники и роботизированные системы. Мы уже можем видеть эпичный бой между живой силой РФ и украинскими роботами.

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