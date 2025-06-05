Новая волна увольнений в IT-компании Playtika затронула белорусов 1 5.06.2025, 16:02

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Под сокращение попали около 160 человек.

Геймдев-компания Playtika сократила до 160 человек в командах Best Fiends и Redecor, белорусов тоже. Об этом пишет devby.

Playtika провела новую волну увольнений — это заметно по большому числу объявлений о поиске работы, которые разместили в LinkedIn недавние сотрудники компании в Польше и Израиле. Среди них есть белорусы, в том числе из Беларуси, хотя официально компания ушла из страны в 2024 году.

Pocketgamer.biz насчитал 20 таких объявлений. Среди затронутых должностей — QA, разработчики, менеджеры, рекрутеры, дизайнеры и другие. По данным mobilegamer.biz, всего сократили до 160 сотрудников в командах Best Fiends и Redecor.

Так, один из источников сообщил, что численность их команды сократилась с более 200 до около 40 человек. Другой источник отметил, что по меньшей мере 80 сотрудников были уволены только в польских офисах Playtika. Также были затронуты подрядчики и сотрудники в Израиле.

В Playtika комментировать ситуацию отказались.

Напомним, нынешней волне сокращений предшествовала майская, когда было уволено около 50 человек в принадлежащей Playtika берлинской студии Wooga.

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