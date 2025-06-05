В Беларуси — первые +30°С в этом году 5.06.2025, 16:17

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В каком городе зафиксировали?

В Пинске впервые в этом году температура воздуха достигла отметки +30,3°С. Этот показатель стал самым высоким на территории Беларуси с начала года.

Как сообщил телеграм-канал о погоде в Беларуси «Метеовайб», ссылаясь на метеокарту Белгидромета, такой прогрев воздуха обусловлен нахождением города «в тёплом секторе циклона».

Тем временем погодная картина в стране демонстрирует и другие сюрпризы. Как показывают данные метеорадаров Белгидромета, по состоянию примерно на 15:10 5 июня, север Беларуси может пересечь активная «туча», несущая с собой грозы, град и шквалистый ветер.

Зона непогоды уже миновала Гродно, повалив там деревья, и продолжила своё движение через север Минщины в направлении Полоцка и Витебска. Согласно радарным данным, скорость смещения составляет около 50-60 км/ч. Эпицентр наиболее интенсивных погодных явлений в настоящий момент, судя по картам, находится в районе между Лидой и Вильнюсом.

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