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Трамп созвонился с Си

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  • 5.06.2025, 16:23
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Трамп созвонился с Си
Фото: AP

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщают китайские госСМИ. По данным издания, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Подробности разговора пока не приводятся. Белый дом сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.

В начале мая в Женеве США и Китай договорились взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизил тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения.

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