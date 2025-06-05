Карты Visa перестали работать с белорусским «Форексом»
- 5.06.2025, 16:27
Компания оказывает инвестиционные услуги.
ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб» предупредило о временных ограничениях пополнения аккаунта картами Visa. Информация об этом появилась на сайте компании.
В сообщении сказано, что с 31 мая временно невозможно пополнение аккаунта с помощью карт Visa.
В компании добавили, что делают все возможное, чтобы возобновить возможность пополнения аккаунта с карт Visa в кратчайшее время.
В качестве альтернативных способов пополнения клиентов просят использовать карты Mastercard или осуществить банковский перевод.
О восстановлении возможности пополнения аккаунта с помощью карт Visa обещают сообщить дополнительно.