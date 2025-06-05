Карты Visa перестали работать с белорусским «Форексом» 5.06.2025, 16:27

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Компания оказывает инвестиционные услуги.

ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб» предупредило о временных ограничениях пополнения аккаунта картами Visa. Информация об этом появилась на сайте компании.

В сообщении сказано, что с 31 мая временно невозможно пополнение аккаунта с помощью карт Visa.

В компании добавили, что делают все возможное, чтобы возобновить возможность пополнения аккаунта с карт Visa в кратчайшее время.

В качестве альтернативных способов пополнения клиентов просят использовать карты Mastercard или осуществить банковский перевод.

О восстановлении возможности пополнения аккаунта с помощью карт Visa обещают сообщить дополнительно.

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