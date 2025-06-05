Это будет концом России 1 Виктор Андрусив

5.06.2025, 16:37

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Виктор Андрусив

Ее даже не поддержит Китай.

Очередные разговоры о ядерке. С 2023 года и до вчера не было серьезных разговоров о возможном ядерном ударе. В книге Боба Вудворда говорится, что самый большой риск такого удара был при отступлении орков из Херсона. Речь шла о демонстративном выстреле из тактического ядерного оружия. Сейчас же на фоне операции «Паутина» разговоры о возможном ударе актуализировались с новой силой. Поэтому напомню кое-что на эту тему.

«Российский ядерный удар», согласно данным разведки, может выглядеть в двух форматах: демонстрационный запуск ракеты в Черное море и тактический ядерный удар малой силы по украинским войскам на поле боя. Нужно понимать, что ядерный арсенал – это оружие сдерживания и запугивания, поэтому логика первого варианта является более вероятной. Американцы при Байдене имели ответ на такие действия россиян. При первом варианте они бы передавали Украине дальнобойное оружие, а при втором – могли нанести неядерный удар по российскому флоту. Об этом они даже проинформировали россиян.

С приходом Трампа такой ответ выглядит маловероятным. Но следует понимать, что применение ядерного оружия в любом формате меняет все. Это не приведет к капитуляции Украины, но это заблокирует все абсолютно для РФ. Речь будет идти не о санкциях, а о полном прекращении каких-либо связей с российским государством. Фактически такой поступок опустит железный занавес, запустит гонку вооружения и разделит мир как при Советском Союзе. Это будет концом России, которой уже падение цен на нефть в последние месяцы минуснуло 40% доходов в бюджет.

В этой истории ее даже не поддержит Китай. Си уже делал предупреждение по этому поводу в 2023 году. Китай пока не достиг значительного ядерного арсенала, а железный занавес заставит его выбрать, на чьей он стороне, и российский жалкий рынок точно не интересен китайской экономике.

Путин прекрасно понимает все последствия такого поступка и что это станет для него неизбежным концом. Они в своем Генштабе много раз проигрывали эту ситуацию, и ни разу она не показала им победных перспектив. В конце концов, он не прибег к этому шагу, когда мы атаковали Курскую область, а, согласно их доктрине, мог так сделать.

Поэтому на этот счет пока переживать, по моему мнению, не стоит. Что не отменяет других способов причинить нам боль от этого больного подонка.

Виктор Андрусив, Telegram

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