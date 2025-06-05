В Минске назвали лучшую зону отдыха
- 5.06.2025, 16:47
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В столице открылся пляжный сезон. Накануне городские власти проинспектировали прибрежную территорию и объявили результаты конкурса на лучшую зону отдыха, пишет «Точка».
Подготовку пляжей к новому сезону провела солидная экспертная комиссия. Обращали внимание не только на комфортные условия для отдыхающих, но и на безопасность.
Кто же лучший
В итоге лучшим был признан пляж №5 на водохранилище Дрозды. Второе место заслуженно получил пляж №6 на водохранилище Заславское. Третье отдали пляжу №9 – зоне отдыха, расположенной неподалеку.
Как рассказали в Мингорисполкоме, всего в столице функционируют 23 пляжа.
К началу купального сезона Минское лесопарковое хозяйство изготовило более 2000 лежаков и 150 беседок.