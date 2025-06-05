Тайная дочь Путина осталась после учебы жить во Франции 5.06.2025, 17:04

Елизавета Руднова (Кривоногих)

Она работает в парижских студиях, где выставляются антивоенные художники.

Внебрачная дочь Путина Елизавета Руднова (Кривоногих) стала менеджером художественной ассоциации L’association во Франции, сообщила журналистка Настя Родионова. Эту информацию ей подтвердили в руководстве организации. 21-летняя Руднова работает в парижских студиях Albatros и L Galerie, где выставляются антивоенные художники, в том числе из Украины. В 2024 году она закончила школу менеджмента и искусства ICART, также расположенную во французской столиц, пишет The Moscow Times.

Об учебе внебрачной дочери Путина в Париже писало украинское издание ТСН. Оно выяснило, что девушка живет под именем Елизаветы Олеговны Рудновой, а в соцсетях использует псевдоним Луиза Розова. Олег Руднов — это петербургский медиаменеджер и близкий друг Путина, умерший в 2015 году. При жизни он выполнял конфиденциальные поручения президента — в частности, на его имя была куплена недвижимость для Светланы Кривоногих, матери Елизаветы, сообщал «Проект».

Расследователи также выяснили, что до знакомства с Путиным Кривоногих жила в коммунальной квартире в Петербурге и работала уборщицей. После рождения дочери в 2003 году она вошла в капитал сразу нескольких компаний, в том числе получила долю в банке «Россия», купила роскошное жилье в Москве и на Каменном острове в Петербурге, стала совладелицей горнолыжного курорта «Игора» в Ленобласти и театра «Ленинград центр». Кроме того, «Важные истории» узнали, что Кривоногих принадлежит квартира в Монако возле казино Monte Carlo с видом на Средиземное море. В 2010 году ее состояние оценивалось в 7,7 млрд рублей (около $100 млн по тому курсу). В Кремле связь Путина с Кривоногих отрицали и утверждали, что «впервые слышат» это имя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com