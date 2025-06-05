Королева Нидерландов передала чешской церкви необычный колокол

Королева Нидерландов передала чешской церкви необычный колокол1
- 5.06.2025, 17:28
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Его изготовили из российского оружия.
Королева Нидерландов Максима в четверг передала церкви в Чехии колокол, частично изготовленный из российского оружия, в знак солидарности с Украиной, сообщает AP.
Колокол Свободы, изготовила голландская мастерская Royal Eijsbouts, использовав фрагменты артиллерийских снарядов и другого оружия, которое РФ применяла в захватнической войне против Украины.
«Этот колокол несет в себе много символизма, и это очень особый проект для нас. Использовать материал, предназначенный для насилия, и превратить его в нечто мирное – хорошая идея», – сказал владелец мастерской Йост Эйсбаутс.
Колокол будет установлен на башне церкви Святого Спасителя в Праге вместо одного из оригинальных колоколов, которые были отобраны австро-венгерской армией и превращены в оружие во время Первой мировой войны.
Церемония в церкви, на которой присутствовали президент Чехии Петр Павел и его жена Ева, должна была стать одним из самых ярких моментов пребывания королевской четы Нидерландов в Праге. Но король Виллем-Александр был вынужден прервать поездку и вернулся домой в среду поздно вечером из-за падения правительства в его стране.