Почему Трамп звонил Путину после атаки на авиабазы РФ 9 Петр Олещук

5.06.2025, 17:44

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Теперь баланс ядерных сил сместился не в пользу Кремля.

Я думаю, все заметили истерические усилия Трампа, которые он предпринимал 4 июня, чтобы доказать собственную непричастность к украинской атаке на российскую стратегическую авиацию. В том числе — звонил Путину, чтобы лично его убедить. И так старательно это делал, что даже выложил после разговора пост в соцсети, где писал о «твердых намерениях Путина дать ответ». Потом ему, очевидно, подсказали, что он таким образом санкционирует путинский терроризм, и он пост удалил. Потом другие подсказали, что, удаляя пост, он демонстрирует слабость, и текст вернулся на свое место.

Сюда же и отказ Пита Хегсета от участия в Рамштайн (даже номинального), а также распоряжение главы Пентагона забрать заказанные администрацией Байдена компоненты для противодействия российским шахедам, отправив их на Ближний Восток.

Трамп явно паникует, потому что чувствует, что сделка с Путиным, о которой он так мечтал, исчезает из его рук. А потому не будет ни кучи российских денег, ни обмена шикарными подарками — ничего не будет.

Все усилия Трампа напрасны. Он не сможет убедить кремлевского диктатора в собственной непричастности к атаке на российскую авиацию. Интересный момент. Сразу после атаки Politico выложили текст (со ссылкой на неназванного «украинского чиновника»), что, мол, «Украина предупредила США об атаке». Потом текст изменили, но след остался.

Но не убедит американский президент российского вождя по другим причинам. Спецоперация СБУ Паутина — это громкая и красивая пощечина по «имперскому величию». Блестящая инженерная мысль, блестящее планирование, феноменальное соотнесение затрат и выгод, и главное — просто красиво. Точечно по военным объектам, без жертв среди гражданских.

Признать, что что-то такое могут сделать украинцы — нанести удар по собственной идеологии, где «украинцев выдумал Ленин». Путин никогда не признает, что пощечину он получил от украинцев. Ни он, ни его окружение. Они будут искать там «американский след», который сразу вырисовывается с точки зрения выгод. Теперь баланс ядерных сил сместился не в пользу РФ. А что это значит? Значит опять — «надули!»

Трамп, кстати, не задумывался, чего все президенты США до него пытались перезагрузить отношения с российским диктатором? И Буш, и Обама, и Байден. И у всех получалось примерно ничто.

Поэтому все истерики Трампа будут напрасными, и подружиться со своим российским коллегой не получится. Как и перезагрузить отношения. Будут манипуляции со стороны Путина, политические игры, но не более. Конечно, ближайшие недели будет очень много неприятных для украинцев заявлений от Трампа, но Трамп — не все США, и далеко не все американские политики будут готовы жертвовать своей карьерой ради безуспешных попыток подружиться с кровавым тираном.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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