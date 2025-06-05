Меркель назвала «убедительный ответ» Запада Путину

Меркель назвала «убедительный ответ» Запада Путину2
- 5.06.2025, 18:00
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Западу важно продолжать военную поддержку Украины.
Евросоюзу и США необходимо сохранить свое единство, чтобы дать «убедительный ответ» диктатору России Владимиру Путину от Запада. Об этом заявила бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с визитом в Праге. Ее слова приводит Hospodářské noviny.
В Прагу Меркель прибыла для презентации мемуаров «Свобода», которые в Германии поступили в продажу в конце ноября 2024 года. На пресс-конференции Меркель спросили, возможен ли прочный мир с Россией. В ответ она указала на важность сохранения Запада в его нынешнем виде. «Лучшим решением и самым сильным ответом Путину было бы сохранение единства США и Европы», — ответила она.
Меркель также подчеркнула, что западные страны должны продолжать оказывать поддержку Украине и укреплять ее обороноспособность даже после завершения конфликта. «Прочный мир с Путиным возможен только в том случае, если Украина будет сильной. Путин прекрасно понимает язык силы», — сказала она.
Как напоминает Hospodářské noviny, в своих мемуарах Меркель писала, что «потеряла доверие» к Путину после оккупации Крыма.