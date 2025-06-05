Мобильные операторы запустили волну возмущения белорусов 1 5.06.2025, 18:11

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Что случилось.

Мобильные операторы МТС и А1 объявили, что закрывают для обслуживания некоторые популярные тарифные планы. В TikTok тем временем появились видео с комментариями клиентов про изменения, передает «Зеркало».

Коротко о том, что изменили операторы

Напомним, компания МТС сообщила клиентам, что с 10 июня будет прекращено обслуживание по архивным тарифным планам «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище Х», «Безлимитище 2.0». Тем, кто пользуется ими, посоветовали перейти на другие актуальные планы, сделать это можно до 31 июля этого года. «Если абонент не изменит тарифный план до указанной даты, будет автоматически произведена смена на тариф „#Безлимитище“ как наиболее близкий по параметрам к закрываемым», — предупредил оператор.

Оператор А1 с 1 июня прекратил обслуживать абонентов архивных тарифных планов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0».

Как отреагировали белорусы на новшества

В TikTok тем временем появились видео с комментариями клиентов мобильных операторов насчет изменений, которые они вводят. Как минимум некоторые из них негативно отреагировали на новшества.

«МТС убирает тарифный план „Безлимитище“ и, кажется, автоматически теряет много клиентов, — считает одна из пользовательниц TikTok, которая заявила, что намерена перейти на обслуживание к life:): — Ну, а МТС пусть и дальше ломит свои ценники, раз им так жалко было оставить людям тариф старый».

Это короткое видео на 29 секунд собрало больше 1600 комментариев буквально за одни сутки. Вот некоторые из них:

«Все, кто пишет про life:), у него безлимитный тариф — 32,9 рубля в месяц, а у МТС — 39,9 рубля. Вас реально разница в 7 рублей спасет?»

«А вот мне интересно, насколько законно автоматически переводить абонента на новый тарифный план».

«Сейчас если все рванут на life:), то и там капец все подскочит в цене».

«Цены везде растут. Вы что хотели-то? За 20−30 рублей? Я 50 рублей плачу давно и не жалею».

«Самое интересное, что МТС и А1 своими действиями сами побудили народ перейти к life:). А life:) даже и делать ничего не надо».

«Ну life:) тоже не шик, там почти на всех тарифах ограничена скорость до 256 Кбит/с, или до 2 Мбит/с. С такими ограничениями считайте, что интернета у вас нет. В 2025 году это позорная скорость, и не забывайте, что это „до“, то есть в идеальных условиях в 500 метрах от вышки. В то же время у МТС все „Безлимитища“ без ограничений, и покрытие лучшее в Беларуси».

«Очень много потеряют абонентов. А смысл так делать? Так даже нет адекватного тарифа для смены. Сейчас людям нужен интернет, а потом уже минуты».

В TikTok появились и другие видео по этой теме.

Вот какие комментарии оставили:

«Сейчас люди массово начнут менять оператора — и начнется! Чтобы удержать людей, начнутся всякие акции! Смешно!»

«Кого связь на life:) не устраивает? Поделитесь мнением. У нас постоянно плохо ловит интернет. Минск».

«На life:) переходить вообще не выход. Даже в Минске косяк по связи. Но и МТС не выход. Родителям начали выставлять счета левых людей».

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