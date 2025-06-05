Соболенко вышла в финал «Ролан Гаррос» 1 5.06.2025, 18:36

Первая ракетка мира впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Франции.

Белоруска Арина Соболенко вышла «Ролан Гаррос». Белоруска впервые в карьере вышла в финал грунтового турнира «Большого шлема».

Первая ракетка мира прервала победную серию польки Иги Cвёнтек из 26 матчей на этом турнире – 7:6, 4:6, 6:0

Матч длился 2 часа и 19 минут.

В финале Арина Соболенко встретится либо с француженкой Лоис Буассон (361) из Франции, либо с Кори Гауфф (2) из США. Поединок пройдет в субботу. Точное время станет известно позднее.

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