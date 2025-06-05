Соболенко вышла в финал «Ролан Гаррос»1
- 5.06.2025, 18:36
Первая ракетка мира впервые в карьере сыграет в финале Открытого чемпионата Франции.
Белоруска Арина Соболенко вышла «Ролан Гаррос». Белоруска впервые в карьере вышла в финал грунтового турнира «Большого шлема».
Первая ракетка мира прервала победную серию польки Иги Cвёнтек из 26 матчей на этом турнире – 7:6, 4:6, 6:0
Матч длился 2 часа и 19 минут.
В финале Арина Соболенко встретится либо с француженкой Лоис Буассон (361) из Франции, либо с Кори Гауфф (2) из США. Поединок пройдет в субботу. Точное время станет известно позднее.