На Минск обрушился мощный ливень 2 5.06.2025, 19:00

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В Сухарево затопило торговый центр.

В Минске прошел первый серьезный летний ливень — и, судя по всему, он явно не последний. Горожане делятся в соцсетях впечатляющими фото: небо стремительно потемнело, тучи опустились прямо на крыши домов, и уже через несколько минут начался мощный дождь. Досталось и тем, кто оказался под крышей.

В ТЦ «Сухарево» после сильного ливня затопило торговую галерею — по словам очевидцев, вода буквально бьет из пола. Инцидент произошел на улице Монтажников, 2, где расположен магазин «5 элемент». Видео с места событий появилось в соцсетях вечером 5 июня.

На кадрах видно, как по кафелю торгового центра стремительно течет вода. Один из сотрудников сообщил, что поток начал появляться прямо из-под плитки — в нескольких местах пол «вскипел» лужами. Откуда именно пошла вода — сверху или из ливневок, пока неизвестно.

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