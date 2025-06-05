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На Минск обрушился мощный ливень

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  • 5.06.2025, 19:00
  • 4,462
На Минск обрушился мощный ливень

В Сухарево затопило торговый центр.

В Минске прошел первый серьезный летний ливень — и, судя по всему, он явно не последний. Горожане делятся в соцсетях впечатляющими фото: небо стремительно потемнело, тучи опустились прямо на крыши домов, и уже через несколько минут начался мощный дождь. Досталось и тем, кто оказался под крышей.

В ТЦ «Сухарево» после сильного ливня затопило торговую галерею — по словам очевидцев, вода буквально бьет из пола. Инцидент произошел на улице Монтажников, 2, где расположен магазин «5 элемент». Видео с места событий появилось в соцсетях вечером 5 июня.

На кадрах видно, как по кафелю торгового центра стремительно течет вода. Один из сотрудников сообщил, что поток начал появляться прямо из-под плитки — в нескольких местах пол «вскипел» лужами. Откуда именно пошла вода — сверху или из ливневок, пока неизвестно.

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