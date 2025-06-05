Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече в Китае

Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече в Китае4
- 5.06.2025, 19:07
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Лидеры Китая и США провели первый телефонный разговор после инаугурации Трампа.
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора, который он провел с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом Трамп написал в Truth Social.
По его словам, разговор длился около полутора часов и завершился «очень позитивно для обеих стран». Они обсуждали, в частности, торговое соглашение и полезные ископаемые.
Кроме этого Трамп анонсировал встречу команд США и Китая — время и место для нее определят позже. Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джемисон Грир.
«Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Разговор был почти полностью посвящен торговле. Никаких тем, связанных с Россией, Украиной или Ираном, не обсуждалось», - добавил президент США.
Стоит заметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.