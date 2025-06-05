Минск встал в десятибалльных пробках
- 5.06.2025, 19:13
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На столицу обрушился ливень с грозой.
Ливень с грозой, который уже наделал бед в Гродно, вечером 5 июня добрался до Минска. В ГАИ предупреждают о потопе на некоторых улицах, центр столицы уже встал в десятибалльных пробках.
«Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия», — сообщили в ГАИ.
Судя по сервису «Яндекс. Карты», в центре города образовались десятибалльные пробки.
В «Минсктрансе» сообщают о перебоях в работе автобусов и троллейбусов.
Нелегко приходится не только водителям и пассажирам общественного транспорта, но и пешеходам.
«Все потемнело, в переходе даже включили свет, не все из перехода метро решаются выйти», — цитирует минчан «Смартпресс».
Один минчанин рассказал, что затопило ТЦ «Сухарево» на улице Монтажников: «Вода бьет прямо из пола».
В Минске и окрестностях от ветра падают деревья, а в Колодищах сообщают о крупном граде.