Минск встал в десятибалльных пробках 5.06.2025, 19:13

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На столицу обрушился ливень с грозой.

Ливень с грозой, который уже наделал бед в Гродно, вечером 5 июня добрался до Минска. В ГАИ предупреждают о потопе на некоторых улицах, центр столицы уже встал в десятибалльных пробках.

«Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия», — сообщили в ГАИ.

Судя по сервису «Яндекс. Карты», в центре города образовались десятибалльные пробки.

В «Минсктрансе» сообщают о перебоях в работе автобусов и троллейбусов.

Нелегко приходится не только водителям и пассажирам общественного транспорта, но и пешеходам.

«Все потемнело, в переходе даже включили свет, не все из перехода метро решаются выйти», — цитирует минчан «Смартпресс».

Один минчанин рассказал, что затопило ТЦ «Сухарево» на улице Монтажников: «Вода бьет прямо из пола».

В Минске и окрестностях от ветра падают деревья, а в Колодищах сообщают о крупном граде.

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