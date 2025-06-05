В Саратовской области РФ самолет Ан-2 задел провода и упал на поле

В Саратовской области РФ самолет Ан-2 задел провода и упал на поле4
- 5.06.2025, 19:21
- 1,444
Пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Саратовской области госпитализировали пилота после жесткой посадки самолета Ан-2 вблизи села Новорепное, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в телеграм-канале.
Самолет получил механические повреждения, а его пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин уточнил, что, по предварительной информации, самолет задел линии электропередачи, после чего упал на поле и загорелся.