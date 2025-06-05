Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона в Ла Лиге 5.06.2025, 19:22

17-летний полузащитник забил девять голов и отдал 13 результативных передач в чемпионате Испании.

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона-2024/25 в Ла Лиге.

Согласно информации на официальном сайте Ла Лиги, Ямаль стал лидером голосования за звание лучшего молодого (до 23 лет) игрока лиги, набрав 88 очков. Он опередил своего одноклубника Педри, представителей «Реала» Джуда Беллингема и Арду Гюлера, футболиста «Валенсии» Диего Лопеса, а также Фабиу Силву и Альберто Молейро (оба — «Лас-Пальмас»).

В минувшем сезоне 17-летний Ямаль провел за «Барселону» 35 матчей в Ла Лиге, забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Дважды в течение минувшего сезона — в августе и феврале — полузащитник получал ежемесячную награду как лучшему игроку до 23 лет, разделив первое место по этому показателю с Фабиу Силвой. В сентябре Ямаль был признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге.

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта с Ямалем до 2031 года. Как сообщает sport.es, в новом контракте прописаны отступные за Ямаля в размере €1 млрд. Сам футболист будет зарабатывать около €8 млн за сезон чистыми, а с учетом бонусов его годовой доход может составить €15-20 млн.

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