На границе Польши с Беларусью в очереди появились «жорики» 5.06.2025, 20:03

Кто это и почему их не любят?

Ранее туристов на белорусско-польской границе уже беспокоили «толики» — люди, которые бесцеремонно встраивались в очередь. Теперь к ним присоединились «жорики». BGmedia рассказывает, кто они такие.

«Жориками» в чатах по прохождению белорусско-польской границы называли людей, которые выезжают из Беларуси и разворачиваются назад на КПП. Там они фотографируют свое авто в очереди и уезжают в Польшу по делам. А по возвращении показывают, будто всегда ждали на месте.

В чате один из водителей более детально объяснил, как работает эта «банда дельцов»:

«Один человек висит на телефоне прямо у шлагбаума и координирует второго, который дает сигнал водителям машин, предварительно заехавших на стоянку возле въезда в пункт пропуска.

И в момент, когда должен открыться шлагбаум, измученные люди, честно отстоявшие сутки и более в очереди и теряющие реакцию, не успевают отреагировать и пропускают негодяев, которые без очереди со стоянки по команде второго дельца ныряют прямо под открывшийся шлагбаум, от 2—3 машин и до 10 сразу. Пока люди у шлагбаума начинают соображать, подонки уже проскакивают без очереди», — рассказал он.

Некоторые пользователи заметили, что часто у таких людей есть свои машины в очереди — когда другим нужно быстрее проехать до шлагбаума, те машины «тупят», тормозят и не дают проехать. В эти моменты «толики» успевают проскочить без очереди.

Белорусы из чата также придумали, как бороться с такими предпринимателями. Говорят, нужно физически не давать им проехать, фотографировать и вызывать польскую полицию:

«Если хотите стоять в очереди немного меньше, то делайте видео тех, кто влезает. Это актуально от поворота на Окшин и до шлагбаума [пункта пропуска «Тересполь»], там сплошная линия. Потом вызывайте полицию по номеру 478-149-210 и говорите, что пересекают сплошную линию, называйте участок от Окшина до границы. Когда будет ехать полиция, подходите к ним и показывайте видео, так как «толики» подходят первыми и говорят, что тот, кто вызывал, уже уехал».

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