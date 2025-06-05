Трамп: Я с Украиной

Трамп: Я с Украиной1
- 5.06.2025, 20:13
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Президент США ответил на вопрос относительно дальнейшей поддержки официального Киева.
Президент США Дональд Трамп во время встречи 5 июня в Белом доме с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом утвердительно ответил на вопрос журналиста, планирует ли он и далее оказывать поддержку Украине, сообщает The Guardian.
«Да, я с Украиной. Мы только что подписали с Украиной большое соглашение по редкоземельным металлам… Вы знаете, за что я выступаю, за прекращение убийств, действительно, я снова за это выступаю, за войну, которая никогда бы не началась, которая никогда бы не должна была начаться», — сказал он.
Затем президент США начал говорить о поддержке Украины со стороны США и Европы, предлагая «потенциально сомнительные расчеты», но далее снова вернулся к основной мысли, пишет The Guardian.
«Это немного денег, но не деньги. Главное, главное — это смерть», — сказал он.
Кроме того, Трамп заявил, что они с канцлером Мерцом «недовольны ситуацией между Россией и Украиной», но в то же время выразил убеждение, что «мы добьемся успеха в прекращении кровопролития».
«Это плохо. Он (канцлер Мерц — ред.) недоволен этим (войной РФ против Украины — ред.). Я недоволен этим, но я думаю, что в конечном итоге нам удастся остановить кровопролитие», — подытожил Трамп.