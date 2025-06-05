закрыть
5 июня 2025, четверг, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Я с Украиной

1
  • 5.06.2025, 20:13
  • 1,666
Трамп: Я с Украиной

Президент США ответил на вопрос относительно дальнейшей поддержки официального Киева.

Президент США Дональд Трамп во время встречи 5 июня в Белом доме с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом утвердительно ответил на вопрос журналиста, планирует ли он и далее оказывать поддержку Украине, сообщает The Guardian.

«Да, я с Украиной. Мы только что подписали с Украиной большое соглашение по редкоземельным металлам… Вы знаете, за что я выступаю, за прекращение убийств, действительно, я снова за это выступаю, за войну, которая никогда бы не началась, которая никогда бы не должна была начаться», — сказал он.

Затем президент США начал говорить о поддержке Украины со стороны США и Европы, предлагая «потенциально сомнительные расчеты», но далее снова вернулся к основной мысли, пишет The Guardian.

«Это немного денег, но не деньги. Главное, главное — это смерть», — сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что они с канцлером Мерцом «недовольны ситуацией между Россией и Украиной», но в то же время выразил убеждение, что «мы добьемся успеха в прекращении кровопролития».

«Это плохо. Он (канцлер Мерц — ред.) недоволен этим (войной РФ против Украины — ред.). Я недоволен этим, но я думаю, что в конечном итоге нам удастся остановить кровопролитие», — подытожил Трамп.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько