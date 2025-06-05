Соболенко устроила танцы после победы на «Ролан Гаррос»
- 5.06.2025, 20:17
Видео.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (1-е место в рейтинге WTA) исполнила зажигательный танец после победы над полькой Игой Cвентек (5-е место) в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Cвентек, которая является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос», уступила Соболенко в трех сетах, причем в решающей партии получила «баранку» — 6:7, 6:4, 0:6. После победы Арина, спускаясь в раздевалку, решила станцевать. Видео можно посмотреть ниже.
Добавим, что в финале «Ролан Гаррос» Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (2-е место). Интересно, что никто из них пока не выигрывал титул в Париже.
Aryna Sabalenka dancing down the stairs to Bruno Mars after reaching her first Roland Garros final 😂😂😂— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 5, 2025
pic.twitter.com/PluX6WX3hR