Центр Гродно затопил ливень
- 5.06.2025, 20:42
- 1,970
Ливень, гроза и град — вот что пережили сегодня жители Гродно и области.
Спасатели в Гродненской области 16 раз выезжали на распиловку поваленных деревьев и трижды помогали откачивать воду.
Сообщается, что в самом Гродно на улицах Захарова и Горького поваленные деревья повредили два автомобиля. На улице Советских Пограничников дерево упало на беседку на частном подворье. А на улице Буденного работники МЧС распиливали дерево на детской дворовой площадке.
По информации МЧС, люди при происшествиях не пострадали.