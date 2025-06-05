Центр Гродно затопил ливень 5.06.2025, 20:42

1,970

Ливень, гроза и град — вот что пережили сегодня жители Гродно и области.

Спасатели в Гродненской области 16 раз выезжали на распиловку поваленных деревьев и трижды помогали откачивать воду.

Сообщается, что в самом Гродно на улицах Захарова и Горького поваленные деревья повредили два автомобиля. На улице Советских Пограничников дерево упало на беседку на частном подворье. А на улице Буденного работники МЧС распиливали дерево на детской дворовой площадке.

По информации МЧС, люди при происшествиях не пострадали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com