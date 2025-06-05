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Центр Гродно затопил ливень

  • 5.06.2025, 20:42
  • 1,970
Центр Гродно затопил ливень

Ливень, гроза и град — вот что пережили сегодня жители Гродно и области.

Спасатели в Гродненской области 16 раз выезжали на распиловку поваленных деревьев и трижды помогали откачивать воду.

Сообщается, что в самом Гродно на улицах Захарова и Горького поваленные деревья повредили два автомобиля. На улице Советских Пограничников дерево упало на беседку на частном подворье. А на улице Буденного работники МЧС распиливали дерево на детской дворовой площадке.

По информации МЧС, люди при происшествиях не пострадали.

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