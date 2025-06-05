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В финале «Ролан Гаррос» сыграют лучшие теннисистки мира

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  • 5.06.2025, 21:18
В финале «Ролан Гаррос» сыграют лучшие теннисистки мира

Американка против белоруски.

В финале «Ролан Гаррос-2025» сойдутся первая и вторая ракетки мира — белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

Гауфф стала финалисткой турнира, без проблем обыграв сенсационную француженку Луа Буассон, которая занимает 361 место в мировом рейтинге.

В полуфинале Буассон была деклассирована в двух сетах. В первой партии Луа выиграла всего один гейм, а во второй — два.

Гауфф во второй раз в карьере вышла в финале Ролан Гаррос. В 2022 году она проиграла решающий матч Иге Свентек.

Следует отметить, что для соперницы Гауфф — Арины Соболенко — это будет первый финал «Ролан Гаррос» в карьере. Матч между американкой и белоруской состоится 7 июня.

Интересно, что свой единственный турнир Большого шлема Гауфф выиграла в 2023 году, обыграв в финале US Open именно Соболенко.

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