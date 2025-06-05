Польша и страны Балтии планируют покупку катеров и подводных лодок 5.06.2025, 21:27

Для сдерживания РФ.

Польша и страны Балтии рассматривают возможность закупки новых подводных лодок и боевых катеров для усиления сдерживания российских кораблей в районе Балтийского моря.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Польша по программе Orka («Косатка») планирует заказать три или четыре новые подводные лодки до конца 2025 года, поскольку сейчас флот полагается на единственную устаревшую подводную лодку советской постройки - ORP Orzeł. Сейчас самые высокие оценки имеют предложения от Германии, Швеции и Италии.

На сайте DefenceNews говорится о том, что Латвия и Литва объединились для закупки многоцелевых ударных катеров у финского судостроителя Marine Alutech. По программе CFMAC (Common Future Multipurpose Multipurpose Attack Craft) эта верфь разработает и поставит боевые катера на базе проекта Watercat M18.

Литва получит два таких катера для своего батальона береговой обороны уже в 2026 году.

Эти катера будут оснащены передовыми боевыми системами, включая пусковые установки израильских ракет Spike NLOS и дистанционно управляемые боевые модули с крупнокалиберными пулеметами, что позволит им эффективно поражать как морские, так и наземные цели на больших дистанциях.

Катера специально разработаны для операций на мелководье, например, в Куршском заливе, что обеспечит Литве возможность быстрого реагирования на различные угрозы.

Сообщения о планах закупки судов поступают на фоне проведения Россией военно-морских учений в Балтийском море. В учениях, которые начались в конце мая, участвовали более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов и около трех тысяч военнослужащих. Кроме сил Балтийского флота, были привлечены Северный флот, а также авиация Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

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