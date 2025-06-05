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На Амазонке нашли современного «Маугли»

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  • 5.06.2025, 21:39
На Амазонке нашли современного «Маугли»

Он охотится, общается с животными и рассказывает о традициях коренных жителей.

Эквадорский активист Мой Гуйкита из племени ваорани ведет блог в TikTok и рассказывает о жизни в сердце Амазонки, передает New Voice .

Амазонский блогер очень похож на мультяшного персонажа Disney Маугли и ведет такой же образ жизни. Он общается с животными, занимается охотой, показывает, как выглядит жизнь и традиции коренных народов и рассказывает, как здесь выжить.

Его TikTok насчитывает более миллиона подписчиков, а его контент суммарно набрал более 18 миллионов лайков.

@moiguiquita

♬ sonido original - moiguiquita

@moiguiquita

♬ sonido original - moiguiquita

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