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ВСУ уничтожили почти 1400 артсистем россиян в мае

  • 5.06.2025, 21:49
ВСУ уничтожили почти 1400 артсистем россиян в мае

Главком ВСУ Сырский показал видео.

Вооруженные силы Украины в мае этого года поразили почти 1400 артиллерийских систем оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

«Уничтожаем вражескую артиллерию. Только в мае было поражено почти 1400 артиллерийских систем оккупантов - 1391 единица», - написал Сырский.

Он также уточнил, что с начала года враг потерял более 7 тысяч различных артсистем - 7 218 единиц.

«Спасибо всем защитникам и защитницам за профессиональную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине», - отметил главком.

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