Рютте представит на саммите НАТО план по увеличению оборонных расходов Альянса до 5% ВВП 2 5.06.2025, 22:06

Саммит НАТО состоится в Гааге.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите Альянса, который состоится в конце июня в Гааге, предложит общий инвестиционный план, который будет предусматривать оборонные инвестиции в размере 5% ВВП.

Об этом сообщает Sky News в четверг, 5 июня.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что страны Альянса должны представить четкие шаги для достижения показателя расходов на оборону в размере 5% ВВП с акцентом на «жесткие оборонные возможности».

«Чтобы удовлетворить эти потребности, членам Альянса нужно будет инвестировать гораздо больше в оборону… Это та работа, которая ждет нас в Гааге», — отметил Рютте.

Он сообщил, что его предложение будет предусматривать выделение 3,5% на основные оборонные расходы и 1,5% - на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью.

«Мы все хотим, чтобы эта война (России против Украины — ред.) завершилась справедливым и длительным миром, и полностью поддерживаем срочные усилия президента (США Дональда — ред.) Трампа, направленные на прекращение кровопролития», — добавил генсек НАТО.

Марк Рютте также отметил, что во время встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе 5 июня было согласовано предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 20 миллиардов евро.

13 марта Рютте сказал президенту США, что тот мотивирует членов Альянса тратить больше на оборону.

2 мая генсек НАТО предложил членам Альянса увеличить расходы на оборону до 3,5% и выделить еще 1,5% на более широкие расходы на безопасность, чтобы удовлетворить требование Дональда Трампа относительно целевого показателя в 5%.

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