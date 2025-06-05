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Узбекистан впервые в истории пробился на чемпионат мира по футболу

  • 5.06.2025, 22:16
  • 1,296
Узбекистан впервые в истории пробился на чемпионат мира по футболу

За эту сборную играет бывший игрок белорусского «Энергетика-БГУ».

Сборная Узбекистана впервые завоевала путевку на чемпионат мира по футболу.

Узбекистанская команда в четверг в Абу-Даби сыграла вничью с командой ОАЭ со счетом 0:0 в предпоследнем туре третьего раунда отбора в зоне Азиатской конфедерации.

Сборная Узбекистана набрала 18 очков досрочно гарантировала себе как минимум второе место в группе А, которое дает прямую путевку в финальную часть турнира 2026 года.

Также из группы А на турнир напрямую вышла команда Ирана (20 очков). Сборная ОАЭ (14) обеспечила себе участие в четвертом раунде квалификации.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

За сборную Узбекистана против ОАЭ, в частности, играли Элдор Шомуродов («Рома») и экс-игрок белорусского «Энергетика-БГУ» Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити»).

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